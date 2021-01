Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Erwitte (ots)

Mit einem größeren Polizeiaufgebot umstellte am Donnerstagmorgen (14. Januar) die Polizei das TÜV-Gebäude in der Straße "Auf der Heide" in Erwitte. Die Beamten wurden, gegen 5.30 Uhr, über eine Alarmauslösung auf den Einbruch aufmerksam. Ein 18 und 36-jähriger Mann aus Erwitte hatten zuvor ein Fenster eingeschlagen und sich in die Räume des Gebäudes begeben. Nachdem die Polizei das Gebäude umstellte, durchsuchten mehrere Polizisten die Räumlichkeiten. Die beiden Tatverdächtigen konnten in einem Technikraum widerstandslos angetroffen und festgenommen werden. Der 18-Jährige war den Beamten bereits aus anderen Strafverfahren bekannt. (reh)

