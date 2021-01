Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei stellt Kleinkraftrad sicher - Blutprobe

Soest (ots)

Am Mittwoch (13. Januar) hielt eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle, um 19.17 Uhr, einen 57-jährigen Soester mit seinem Kleinkraftrad an. Den Beamten fiel auf, dass das Versicherungskennzeichen nicht für das Zweirad ausgegeben war. Nachdem sie auch noch die geröteten Bindehäute beim Fahrer bemerkten und ein Reaktionstest den anfänglichen Verdacht erhärtet hatte, führten sie einen Urintest durch. Nach dem positiven Verlauf fuhren sie mit dem Soester zu einem Krankenhaus, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Kleinkraftrad des 57-Jährigen stellten sie sicher. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. (reh)

