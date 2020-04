Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unfall beim Ausparken

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der Melanchthonstraße in Bretten. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Seat aus einer Parktasche vom rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hirschstraße in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah sie offensichtlich den von hinten in gleiche Richtung fahrenden VW einer 56-Jährigen. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich die VW-Fahrerin sowie ihre 29-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils zirka 2.000 Euro geschätzt.

