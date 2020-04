Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Diebe entwenden Gerüstbauteile von mehreren Tonnen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen Gerüstbauteile im Wert von zirka 30.000 Euro entwendet. Vermutlich mithilfe eines Bolzenschneiders verschafften sich Diebe kurz vor 02.00 Uhr Zutritt auf das Firmengelände in der Herrenalber Straße in Rheinstetten. Kurze Zeit später fuhr ein Lkw durch den Wald an das Grundstück heran. Durch vermutlich mehrere Täter wurden Gerüstbauteile die ein Gesamtgewicht von zirka 4 Tonnen hatten entwendet. Gegen 04.40 Uhr verließ der Lkw wieder die Tatörtlichkeit. Der Polizeiposten Rheinstetten ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich der Herrenalber Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07242 934819 zu melden. Marion Kaiser, Pressestelle

