Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 05.03-07.03.2021

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Raub Am Freitagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-jährigen Mann und einer 46-jährigen Frau. Der Mann versuchte vergeblich der Frau eine mitgeführte Einkaufstasche zu entreißen und stieß sie zu Boden. Dabei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Beschuldigte bezichtigte seinerseits die Geschädigte, ihm zuvor Bargeld entwendet zu haben. Beide Personen kennen sich privat. Kellereinbrüche In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen kam es in der Weidenstraße zum Aufbruch mehrerer Kellerverschläge in zwei Mehrfamilienhäusern. Die Keller waren geöffnet, es wurde jedoch nichts entwendet. Sachbeschädigung Im Bereich der Kolberger Straße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu mehreren Farbschmierereien an Hausfassaden und Türen. Tatverdächtig ist ein 35-jähriger Anwohner. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz Sowohl in der Freitag- als auch in der Samstagnacht wurden im Stadtgebiet diverse Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich festgestellt. Es wurden ca. 40 Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Polizei eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell