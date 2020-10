Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 77-jähriger Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 77-jähriger Pedelecfahrer verletzte sich am Sonntagvormittag beim Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Radfahrerin leicht.

Laut ersten Angaben fuhr die 56-Jährige gegen 11 Uhr auf der Wehrastraße in südwestliche Richtung und missachtete dabei die Vorfahrt des aus der Schauinslandstraße fahrenden Pedelecfahrers. Bei der Kollision mit dem anderen Fahrrad verletzte sich der Mann leicht am Kopf und am Knie. Die 56-jährige Unfallkontrahentin blieb unverletzt.

Am Pedelec entstand ein Unfallschaden von etwa 30 Euro.

