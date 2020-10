Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeieinsatz aufgrund angeblicher Bedrohungslage mit Schreckschusswaffe

Karlsruhe (ots)

Am Samstag gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer angeblichen Bedrohungslage mit einer Schreckschusswaffe in der Karlsruher Rheinstraße auf den Plan gerufen. Wie sich beim Eintreffen der Beamten vor Ort herausstellte, handelte es sich lediglich um eine verbale Streitigkeit zwischen drei Bekannten. Die Männer hatten sich zuvor in einer Wohnung verabredet und gemeinsam Alkohol konsumiert. Innerhalb der Wohnung führte ein 18-Jähriger eine Schreckschusswaffe mit sich, welche er den anderen Männern offenbar zeigte. Nach aktuellem Sachstand wurde die Schreckschusswaffe jedoch während des Streitgespräches nicht eingesetzt und konnte schließlich in der Nähe eines geparkten Autos sichergestellt werden.

