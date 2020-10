Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Hoher Sachschaden und drei Verletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25000 Euro waren das Resultat eines Auffahrunfalls an der Ampelanlage der Bundesstraße 3 auf Höhe von Wolfartsweier am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr.

Vermutlich in Folge Unachtsamkeit fuhr ein 78-jähriger VW Polo-Fahrer an der Ampelanlage auf der B3 in Höhe Wolfartsweier auf den stehenden Tesla eines 35-jährigen Mannes auf. Im unfallverursachenden Fahrzeug wurde die 70-jährige Beifahrerin verletzt. Im Tesla erlitten der Fahrer und eine 66-jährige Mitfahrerin leichtere Verletzungen. Zwei der drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, einer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden beträgt ungefähr 25000 Euro.

