POL-KA: (KA) Karlsruhe - Blendende Sonne verursacht Unfall

Drei leicht verletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 609, Höhe Palmbach ereignete.

Gegen 14:45 Uhr fuhr der 87-jährige Unfallverursacher die L 609 aus Richtung Stupferich kommend. Im Einmündungsbereich zur L 623 übersieht er vermutlich aufgrund blendender Sonne das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. In der Folge kollidierte er mit einem aus Richtung Busenbach kommenden BMW-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Palmbach nach links abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeug stark beschädigt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Unfallverursacher sowie zwei Mitfahrer aus dem BMW in umliegende Krankenhäuser.

