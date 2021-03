Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 05.03-07.03.2021

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei In der Zeit von Freitag, 05.03.2021, bis Samstag 06.03.2021, bemalten unbekannte Täter die Plane eines in der Schulstraße geparkten Anhängers mittels wasserfesten Farbe. Hinweise nimmt die Polizei Jever unter der Tel-Nr. 04461/92110 entgegen. Diebstahl von Außenbestuhlung In der Zeit von Donnerstag, 04.03.2021, bis Freitag, 05.03.2021, entwendeten unbekannte Täter von der Terrasse einer Gaststätte in Hooksiel insgesamt 24 Stühle der Außenbestuhlung. Bei den Stühlen handelt es sich um braune, stapelbare Rattanstühle mit Armlehne. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder Verbleib der Stühle machen können, werden gebeten, die Polizei in Hohenkirchen unter der Tel-Nr. 04463/808910 zu verständigen.

