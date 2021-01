Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunkener randaliert und muss in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein Betrunkener hat am Mittwochabend, 27.01.2021, in WT-Waldshut randaliert und musste schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Mehrere Anrufe gingen kurz nach 22:00 Uhr bei der Polizei ein. Ein Mann auf der Straße schreie herum und schlage gegen ein Garagentor. Eine Polizeistreife traf dort auf einen deutlich alkoholisierten 42 Jahre alten Mann. Der Mann zeigte sich zunächst einsichtig, weigerte sich dann aber, die Örtlichkeit zu verlassen. Letztlich musste er in Gewahrsam genommen werden. Er wehrte sich, beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte auch, einen Polizeibeamten zu treten. Seinen Rausch schlief er in einer Zelle aus.

