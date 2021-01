Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Katalysator am Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Laute Geräusche beim Fahren stellte eine 27 Jahre alte Frau am Montag, 25.01.2021, an ihrem Opel Corsa fest. Sie fuhr in den folgenden Tagen in eine Kfz-Werkstatt, wo ihr gesagt wurde, dass ihr Katalysator nicht mehr vorhanden wäre. Dieser war fachmännisch abgetrennt worden. Der Diebstahl des Katalysators muss auf dem P&R Parkplatz neben einem Discounter an den Bahngleisen in der Bismarckstraße stattgefunden haben. Dort war ihr Auto zuletzt am Montag, zwischen 11.40 Uhr und 19.20 Uhr, geparkt. Der Katalysator hat einen Wert von rund 900 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem P&R Parkplatz gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

