POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein ausgelöster Feuermelder wurde der Polizei am Mittwoch, 27.01.202, gegen 11.20 Uhr, in der Scheffelstraße gemeldet. Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen rückte mit drei Fahrzeugen und 12 Mann an und verschaffte sich Zugang zu der Parterrewohnung. In der Wohnung selbst waren keine Personen. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich ein Topf mit verschmorten Essensreste, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Wohnung wurde gelüftet und anschließend wieder verschlossen. Sachschaden entstand keiner.

