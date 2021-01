Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen am Kaiserstuhl - Elektroroller-Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Ihringen am Kaiserstuhl - Am Dienstagabend, den 26.01.2021, gegen 21:30 Uhr, kontrollierte die Polizei zur Überwachung der Corona-Verordnung einen 26-jährigen Elektroroller-Fahrer in der Bachenstraße. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Ein im späteren Verlauf durchgeführter Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass das am Elektroroller angebrachte Versicherungskennzeichen auf einen anderen Elektroroller ausgestellt wurde. Neben dem Verstoß gegen die geltenden Ausgangsbeschränkungen der Corona-Verordnung hat sich der 21-Jährige für eine Urkundenfälschung, einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Fahren unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

