POL-FR: Eichstetten am Kaiserstuhl - Erneuter Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Eichstetten am Kaiserstuhl - Am Sonntag, den 24.01.2021, meldete eine 21-jährige Autofahrerin den Diebstahl ihrer Handtasche. Sie hatte ihr Fahrzeug kurzzeitig unverschlossen verlassen und bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass ihre Handtasche samt Geldbeutel entwendet wurde. Bereits vergangene Woche wurden drei weitere Fälle gleicher Art in Eichstetten und Bötzingen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In allen Fällen hatten die Geschädigten ihr Fahrzeug kurzzeitig verlassen und nicht abgeschlossen. Die Täter entwendeten ganze Taschen oder durchwühlten diese gezielt nach den Geldbörsen.

Die Polizei weist darauf hin, auch bei kurzzeitigem Verlassen das Fahrzeug stets zu verschließen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170 oder beim Polizeiposten Bötzingen unter 07663-60530 zu melden.

