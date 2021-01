POL-FR: Freiburg-Wiehre: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Freiburg

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 27. Januar, in einem kurzen Zeitraum zwischen 12.30 und 12.40 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Konrad-Goldmann-Straße ereignet hat. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs streifte einen in der dortigen Hochgarage geparkten Pkw und beschädigte diesen. Ohne sich weiter um den entstandenen hohen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Am beschädigten Auto konnte roter Lack des Verursachers festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst der Polizei Freiburg, Telefon 0761/882-3100 zu melden.

