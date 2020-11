Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201122-2: Feuer beschädigte Verschlag- Frechen

Rhein-Erft-Kreis

Am frühen Sonntagmorgen (01:04 Uhr) musste die Feuerwehr einen brennenden Verschlag im Meisenweg in Frechen- Königsdorf löschen. Aus unbekannter Ursache war der Unterstand, in dem 4 Mülltonnen und ein Elektrogerät für die Wärmeversorgung des dazugehörigen Einfamilienhauses untergebracht waren, in Brand geraten. Durch das Feuer brannten die Mülltonnen komplett ab, die Elektroeinheit und der Verschlag wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Da der Unterstand weit genug vom Wohnhaus entfernt aufgestellt war, wurde dieses nicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenerforschung aufgenommen. (PW)

