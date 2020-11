Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201122-1: Brand in Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es am Samstagabend zu einem Brand in Wesseling. Die Bewohner eines Einfamilienreihenhauses im Sperlingsweg vernahmen gegen 23:20 Uhr ein verdächtiges Knistern aus dem Bereich ihres Carports und stellten fest, dass dieses von einem Feuer ausging. Der unter dem Carport abgestellte PKW hatte Feuer gefangen. Hierdurch bedingt war der Carport ebenfalls in Flammen aufgegangen. Zwei unmittelbar daneben abgestellte Fahrzeuge, Umzäunungen des Gartens und auch die Hausfassade gerieten ebenfalls in Brand. Der Carport und die drei Fahrzeuge konnten durch die Löscharbeiten der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten mussten die Bewohner, die glücklicherweise unverletzt blieben, sich vorübergehend eine neue Bleibe suchen. Das Haus ist nach erster Einschätzung nicht mehr bewohnbar. Beamte der Kriminalpolizei erschienen vor Ort und leiteten die Ermittlungen zum Brandgeschehen und dessen Ursache ein. (PW)

