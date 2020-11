Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201120-4: Diebin stahl Weihnachtsdekoration - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis

Am Freitagmorgen (20. November) ist eine Tatverdächtige (48) durch eine Zeugin wiedererkannt worden. Polizeibeamte haben bei einer Durchsuchung das Diebesgut aufgefunden. In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch (18. November) kam es zu mehreren Diebstählen von Weihnachtsdekoration in einem Wohngebiet in Niederaussem. Bei einem der Diebstähle wurde die Tatverdächtige auf dem Grundstück einer 36-Jährigen gefilmt. Die Zeugin sah sich nach dem Diebstahl die Aufzeichnungen an und erstattete Anzeige. Am Freitag (20. November) gegen 07.00 Uhr fiel der Zeugin auf, wie die Tatverdächtige wieder mit einer Tüte durch das Wohngebiet lief und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten die Personalien der 48-Jährigen fest, die den Diebstahl gestand und das Diebesgut bei einer freiwilligen Durchsuchung herausgab. Kriminalbeamte nahmen außerdem ihre Fingerabdrücke und machten Lichtbilder von ihr. (akl)

