Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Nach Alkoholgenuss droht Fahrverbot

Zell am Harmersbach (ots)

Eine Kontrollstelle der Beamten des Polizeireviers Haslach brachte am frühen Mittwochmorgen einem 24-Jährigen nun ein Fahrverbot, Punkte auf seinem Flensburger Konto und ein dreistelliges Bußgeld ein. Gegen 0:15 Uhr war der 24-Jährige in seinem Audi in der Hauptstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen worden. Dabei stellte sich heraus, dass er zuvor mit über einem halben Promille hinter dem Steuer seines Wagens saß.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell