Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Fahrverbot droht

Renchen (ots)

Ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot erwarten einen Endfünfziger nach einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagabend. Der Mann war kurz nach 18 Uhr in der Hauptstraße durch Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei stellte sich heraus, dass er offenbar mit knapp über einem halben Promille Alkohol an das Steuer seines Mazdas saß.

