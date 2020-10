Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort: Pakete mit gefälschten Vollmachten abgeholt - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Die Zivilfahnder der Polizeiinspektion Nord legten einem mutmaßlichen Betrüger am Abend des 20. Oktober in einer Postfiliale an der Duisburger Straße das Handwerk. Dem Mann war es seit Anfang Oktober immer wieder gelungen, mit gefälschten Vollmachten Pakete abzuholen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hatte der 23-jährige Deutsche zunächst unter falschem Namen Waren im Internet bestellt. Mit einem Trick sorgte er dafür, dass die Pakete nicht beim eigentlichen Empfänger, sondern in einer Postfiliale landeten. Dann holte er diese mit gefälschten Vollmachten in einer Postfiliale ab. Unterdessen erhielt die Polizei einen Zeugenhinweis auf die Machenschaften des Betrügers. Nach guter Abstimmung mit dem Paketdienst klickten dann bei der Abholung einer weiteren Sendung am Dienstag die Handschellen. Bei seiner "Shopping-Tour" hatte der Tatverdächtige insgesamt acht Pakete in Empfang genommen und so einen Schaden in vierstelliger Höhe verursacht. Der polizeibekannte Mann wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

