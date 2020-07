Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer verunglückt an Autotür

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Samstag, 04.07.2020, ist ein Radfahrer in der Innenstadt gestürzt, weil ein Autofahrer plötzlich vor ihm die Fahrertür öffnete.

Gegen 08:51 Uhr bog ein Radfahrer von der Friedrich-Ebert-Straße in den Van-Randenborgh-Weg. Der 34-jährige Bielefelder benutze die Unterführung und wollte an einem stehenden VW Tiguan vorbeifahren. In diesem Moment öffnete der 55-jährige Bielefelder die Fahrertür.

Der Radfahrer stieß mit dem Kopf gegen die Autotür und fiel von seinem Fahrrad. Der 34-Jährige trug keinen Fahrradhelm und zog sich Schürfwunden im Arm- und Beinbereich zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung fuhren ihn Rettungssanitäter in ein Krankenhaus.

An dem Pkw entstanden durch den Anstoß Lackkratzer an der Fahrertür. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 150 Euro.

Die Polizei erinnert:

Zur Vermeidung von Unfällen beim sogenannten "Dooring" sollten Sie als Autofahrer immer beim Aussteigen in den Spiegel und über Ihre Schulter schauen. Auf diese Weise sollten Sie alle Radfahrer erkennen, die sich gerade Ihrem Auto nähern.

Wenn Sie mit Beifahrern unterwegs sind, sollten Sie ihre Mitfahrer an ein umsichtiges Verhalten beim Aussteigen erinnern.

