POL-BI: Einbrecher stehlen Fernseher

In der Nacht von Donnerstag, 02.07.2020, auf Freitag, trugen Einbrecher aus einem Vereinsheim an der Potsdamer Straße, nahe der Grasbreede, einen Flachbildfernseher.

Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster des Sportvereinsheims an der Potsdamer Straße auf. Nachdem die Einbrecher in das Gebäude gelangten, durchsuchten sie alle Räume. Aus einem Zimmer entwendeten sie einen Flachbildfernseher. Vermutlich transportierten sie die Beute mit einem PKW ab.

Die Polizei fragt, wer hat zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:55 Uhr, an der Zufahrt zu dem Grundstück des Sportvereins an der Potsdamer Straße bzw. in der Nähe des Vereinshauses Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

