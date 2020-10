Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Foto- und Pressetermin - "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Polizei gibt praktische Tipps zum Einbruchschutz

Düsseldorf (ots)

Pünktlich zum Start der dunklen Jahreszeit informiert die Düsseldorfer Polizei im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer.", wie man sich erfolgreich gegen Wohnungseinbrecher schützt.

"Ich appelliere an alle Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger: Machen Sie mit! Sichern Sie Ihre Wohnung, seien Sie ein wachsamer Nachbar und rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 an", betont Polizeipräsident Norbert Wesseler.

In einem Pressegespräch geben Norbert Wesseler und Spezialisten der jeweiligen Fachkommissariate Einblicke zum Modus Operandi von Einbrechern sowie praktische Tipps rund um das Thema Einbruchschutz. Dazu laden wir Sie am

23. Oktober 2020, um 11.30 Uhr in das Polizeipräsidium Düsseldorf, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf ein.

Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail. Wir weisen in diesem Zusammenhang auf die geltende Coronaschutzverordnung und das Tragen von Mund-Nasenschutz hin.

Zusätzlich weisen wir schon jetzt auf Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz am Wochenende hin: Am Samstag, den 24. Oktober, öffnet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle eigens in der Zeit von 9 bis 16 Uhr die Türen.

Am Sonntag, den 25. Oktober 2020, informieren die Beamtinnen und Beamten die Düsseldorfer Bürger mit einem Infostand vor der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

