POL-D: Düsseldorf - Einbrecher bei Verkehrskontrolle geschnappt - 19-Jähriger festgenommen - Untersuchungshaft

Durch eine Verkehrskontrolle der Düsseldorfer Polizei flog am Sonntagmorgen ein Dortmunder Einbrecher auf. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein Renault erregte das Interesse der Beamten der Polizeiwache Mörsenbroich. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, ignorierte er deutliche Anhaltezeichen, beschleunigte plötzlich und fuhr trotz roter Ampel mit hoher Geschwindigkeit in eine Kreuzung ein. Dort kam er letztlich durch den Einsatz mehrerer Streifenwagen zum Stehen.

Eine erste Überprüfung des Syrers zeigte, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis und mit geklauten Kennzeichen unterwegs war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 19-Jährige zwischen dem 16. und 17. Oktober 2020 unerlaubten Zugang in ein Dortmunder Autohaus verschafft hatte, in dem er selbst als Praktikant arbeitete. Dort hatte er Kennzeichen, Bargeld sowie ein Auto geklaut. Der 19-jährige Dortmunder wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

