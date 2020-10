Polizei Düsseldorf

POL-D: Wer kennt den Geldabheber? - Polizei fahndet mit Bildern nach Kreditkartenbetrüger

Düsseldorf (ots)

Der bislang unbekannte Mann hatte am 7. Juni 2020 um 0.10 Uhr mit einer auf dem Postweg abgefangenen EC-Karte sowie zugehöriger PIN Bargeld an einem Geldautomaten in Düsseldorf an der Immermannstraße abgehoben. Dabei erlangte er einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe.

Nach intensiven Ermittlungen wendet sich die Polizei Düsseldorf jetzt mit Lichtbildern des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen und eventuell Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0211-8700.

