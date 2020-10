Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Raubserie auf Hotels gestoppt: 21-jähriger Mann nach intensiver Fahndung festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Samstag, 17. Oktober, 20.30 Uhr

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizisten am frühen Samstagabend den mutmaßlichen Täter von insgesamt sechs Raubtaten auf Düsseldorfer Hotels fest. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 21-Jährige seit dem 6. Oktober 2020 für sechs Raubtaten sowie einen Raubversuch auf Hotels in Friedrichstadt und Stadtmitte verantwortlich sein. Zuletzt hatte er am Freitagabend, den 16. Oktober, an der Ellerstraße einen Hotelportier mit einem Messer bedroht und so mehrere hundert Euro erbeutet.

Bisherige Berichterstattungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4728644 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4726185 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4732942 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4736162

Bei der Suche nach dem Räuber hatten Zivilfahnder des Einsatztrupps Süd der Düsseldorfer Polizei aufgrund der Tatortnähe vor allem den Hauptbahnhof im Blick. Dort trafen die Beamten am Samstagabend an der Mintropstraße auf den 21-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung passte und kontrollierten ihn. Bei seiner Durchsuchung erhärtete sich ein erster Tatverdacht. Zusätzlich räumte er die Tat bei seiner ersten Vernehmung ein. Der Deutsch-Ghanaer wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

