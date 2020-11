Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201120-3: Porsche nach Einbruch gestohlen - Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (19. November) in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Schmiede" eingebrochen und haben einen Porsche entwendet.

Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher über die Terrassentür ins Haus gelangt waren. Im Haus durchwühlten sie diverse Schubladen und Schränke und fanden so vermutlich den Schlüssel zum Fahrzeug, das sie anschließend entwendeten. Die Tatzeit grenzen die Beamten auf den Zeitraum zwischen 17:00 und 21:30 Uhr ein. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Straße "An der Schmiede"/Roggendorfer Straße gesehen haben. Hinweisgeber wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 an das zuständige Fachkommissariat. (nh)

