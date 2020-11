Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201119-3: Zwei Fahrzeuge stießen zusammen - Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (18. November) wurden eine 64-Jährige und ein 74-Jähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 15:15 Uhr fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Wagen auf der Bonnstraße (L 183) in Richtung Frechen. An der Einmündung des Widdersdorfer Wegs (K 6) beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Derweil kam ihr ein 74-Jähriger auf der Bonnstraße entgegen und fuhr in Richtung Pulheim. Aus bislang ungeklärter Ursache bog die 64-Jährige nach links ab, obwohl sich der 74-Jährige mit seinem Transporter im Einmündungsbereich befand. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 64-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein enormer Sachschaden, so dass sie abgeschleppt wurden. Während der Unfallaufnahme waren Teile der Fahrbahn gesperrt. (akl)

