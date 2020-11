Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201119-1: Hund witterte Einbrecher am Sportlerheim - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Hund eines Vereinsmitglieds wirkte unruhig und bellte, als er am Vereinsheim vorbeilief. Daraufhin flüchteten zwei Einbrecher quer über den Sportplatz.

Ein 26-Jähriger ging am Mittwochabend (18. November) um 22:40 Uhr mit seinem Hund am Sportlerheim an der Sportparkstraße in Bergheim spazieren. Sein Hund wirkte unruhig und bellte in Höhe des Heimes. Daraufhin sah der 26-Jährige zwei dunkel gekleidete Personen, die quer über den Sportplatz in Richtung Erft davonliefen. Einer von ihnen trug einen Rucksack der Marke Adidas auf dem Rücken. Der Zeuge informierte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass die Täter die Holzverkleidung des Ausschanks aufgebrochen hatten und dann offenbar durch den bellenden Hund von der weiteren Tatausführung abgehalten worden sind.

Ob der Hund für die erfolgreiche Verhinderung des Einbruches ein besonders großes Leckerchen erhalten hat, ist den Beamten nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen zu den Einbrechern an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 zu wenden. (bm)

