Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201118-1: Alkoholisierter Autofahrer beschädigte Fahrzeug - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 49-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend (17. November) gegen ein anderes Auto gefahren und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Der Unfall fiel einem 51-jährigen Zeugen auf. Dieser hatte gegen 19:00 Uhr beobachtet, wie der 49-Jährige beim vermeintlichen Einparken in der Dürener Straße ein anderes Fahrzeug stark beschädigte und danach seine Fahrt fortsetzte. Der Zeuge verfolgte den Autofahrer. Als dieser kurz ausstieg, um sich den Schaden an seinem Wagen anzusehen, versperrte der 51-Jährige dem 49-Jährigen mit zwei Mülltonnen den Weg und verständigte parallel dazu die Polizei. Die Beamten nahmen in der Atemluft des 49-Jährigen Alkohol wahr. Ein Vortest ergab einen Wert von 2 Promille. Aus dem Grund nahmen die Polizisten ihn mit auf eine Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten eine Strafanzeige. (nh)

