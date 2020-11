Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201117-1: Rollerfahrer entzog sich Polizeikontrolle - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt ist Polizeibeamten am Montagabend (16. November) ein Rollerfahrer aufgefallen, da dieser keinen Helm trug.

Die Beamten wurden gegen 18:30 Uhr auf der Theresienhöhe in Höhe des Busbahnhofs auf den Rollerfahrer aufmerksam und beabsichtigten, ihn aufgrund seines fehlenden Helms zu kontrollieren. Der Unbekannte entzog sich der Kontrolle und fuhr in ein nahegelegenes Parkhaus. Dort hielt er an, ließ den Roller fallen und lief davon. Am Roller stellten die Beamten gestohlene Kennzeichen fest. Der flüchtige Rollerfahrer war 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank und hatte kurze braune und lockige Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose bekleidet. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

