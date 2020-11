Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201116-2: Einbruch in Baumarkt - Hürth

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16. November) sind Unbekannte in einen Baumarkt an der Luxemburger Straße eingebrochen.

Um 01:30 Uhr kam es am Gebäude zu einer Alarmauslösung. Als kurze Zeit später Polizisten am Einsatzort eintrafen, fanden sie in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang zwei neue Koffer mit Akkuschraubern, die aus dem Baumarkt stammten. Was die unbekannten Täter erbeuteten und wie sie ins Objekt eingedrungen waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23. Die Ermittler bitten unter der Rufnummer 02233 52-0 um Zeugenhinweise. (nh)

