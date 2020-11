Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Pkw - Fahrer übersah einen entgegenkommenden Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Am 14.11.2020, gegen 15:40 Uhr befuhr ein 32-jähriger Kölner mit seinem Pkw in Hürth-Gleuel die Frechener Straße aus Richtung Frechen kommend in Richtung Hürth. An der Kreuzung Frechener Straße / Kölner Straße wollte dieser nach links in Richtung Sielsdorf abbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 29-jährigen Motorradfahrer aus Hürth. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. (ua)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell