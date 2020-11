Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201114-2: Jugendliche der Hehlerei bezichtigt - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Jugendliche boten ein gestohlenes Fahrrad zum Kauf an. Der Vater des bestohlenen Sohnes erkannte das Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder und verabredete sich mit den Anbietern.

Am Mittwochmittag (11. November) ist zwischen 12:00 und 15.00 Uhr das Fahrrad eines 14-Jährigen in der Krankenhausstraße entwendet worden. Am selben Tag stellte der Jugendliche fest, dass eben dieses Fahrrad im Internet zu Kauf angeboten wird. Der Vater (55) des 14-Jährigen ging auf das Angebot ein und verabredete sich mit dem Anbieter am Folgetag um 18:30 Uhr in der Sudetenstraße am dortigen Bowlingcenter. Von dort informierte der 55-Jährige die Polizei, die auf zwei 15-Jährige traf, von denen einer den Diebstahl gestand. Beide sind den erziehungsberechtigten Müttern übergeben worden. Das Rad erhielt der 14-Jährige zurück.

Die beiden Jugendlichen müssen sich in einem Strafverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei verantworten. (bm)

