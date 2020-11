Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201113-3: Diebstahl von Paketen eines Auslieferungsfahrers - Bedburg

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle bemerkten den Diebstahl und liefen den beiden Tätern hinterher. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein Auslieferungsfahrer (51) befand sich am Donnerstag (12. November) um 13:20 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Offenbachstraße in Blerichen, als sich zwei Unbekannte näherten und unvermittelt zwei Pakete stahlen. Die Flucht ging zunächst in Richtung Schumannstraße. Dort verlor der Fahrer die beiden Täter aus den Augen. Zwei weitere Zeugen (20/37) einer nahegelegenen Baustelle erkannten die Situation und folgten den Tätern bis zur Bramsstraße und zur Feldstraße. Dort verlor sich die Spur der etwa 20-Jährigen.

Die beiden Täter sind 20 bis 22 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Beide trugen Jacken der Marke "Wellensteyn", eine in rot, die andere in schwarz. Einer von ihnen trug zudem eine schwarze Kappe.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell