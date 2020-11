Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201112-4: Zeugen nach Autoaufbrüchen gesucht - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte schlugen in den frühen Morgenstunden die Beifahrertürscheiben von drei auf dem Belvedere-Parkplatz abgestellten Autos ein und durchwühlten die Handschuhfächer.

Am Donnerstag (12. November) erhielten Streifenbeamte um 04:20 Uhr den Einsatz zu Autoaufbrüchen auf dem Parkplatz P7 in der Brühler Innenstadt an der Bahnhofstraße. Dort stellten die Beamte an drei abgestellten Autos die eingeschlagenen Scheiben fest. Ob etwas entwendet worden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Da die Tatausführung mit Lärm verbunden war, hofft die Polizei auf Zeugen aus dem unmittelbaren Umfeld des Parkplatzes. Falls Zeugen sachdienliche Angaben machen können, werden sie gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu melden. (bm)

