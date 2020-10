Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei ertappt Graffitisprayer

Dessau (ots)

Bereits am Freitag, den 16. Oktober 2020 nahm eine Streife der Bundespolizei gegen 21:50 Uhr während der Überwachung des Hauptbahnhofes Dessau einen starken Farbgeruch wahr. Kurz darauf stellten sie mehrere schwarze Schmierereien an den Wänden des Bahnhofsgebäudes sowie einer Treppenstufe fest. Diese waren frisch. Im Bahnhof selbst hielt sich eine Personengruppe auf, die durch die Bundespolizisten zu den Graffitis befragt wurde. Hierbei stellten sie an den Händen eines 30-Jährigen schwarze Farbanhaftungen fest. Zudem fanden sie in einem Rucksack einer 17-Jährigen eine leere Sprühdose in schwarzer Farbe, bei der der Sprühkopf noch feucht war. Die beiden Deutschen wurden für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Die weiteren Ermittlungen werden ergeben, inwieweit beide Personen gesprüht haben. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Zudem kann die Deutsche Bahn als Eigentümer des Gebäudes zivilrechtliche Ansprüche zwecks der Reinigung des Gebäudes geltend machen. Die Erziehungsberechtigte der 17-Jährigen wurde informiert und der Teenager anschließend übergeben. Der 30-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Bundespolizeirevier wieder verlassen.

