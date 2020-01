Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Bei Streifenfahrten und Fußstreifen im Stadtgebiet hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag diverse Personenkontrollen durchgeführt. In einem Fall führte die Kontrolle zu einem "Treffer": Der 22-jährige Mann, den die Beamten gegen halb 2 in der Mennonitenstraße überprüften und der sichtlich nervös und zittrig war, hatte Drogen bei sich.

In seinen Sachen wurden anschließend zwei verschiedene Substanzen gefunden, bei denen es sich um Haschisch und Amphetamin handeln dürfte. Beide wurden sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

