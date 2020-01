Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist der Ford Edge?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine interessante Entdeckung hat ein Zeuge am Mittwochvormittag in Otterbach gemacht. Kurz nach 9 Uhr meldete der Mann der Polizei, dass in der Oberen Lauterstraße ein Fahrzeug abgestellt sei, an dessen Kennzeichen die Stempel fehlen.

Erste Recherchen zu dem abgelesenen Kennzeichen ergaben, dass diese Buchstaben-Zahlen-Kombination aktuell nicht ausgegeben ist. Doch nicht nur das: Sie passten auch nicht zu dem Fahrzeug, an dem sie in Otterbach gesehen wurden - einem Ford Edge - denn zuletzt waren sie auf ein anderes Fahrzeug angemeldet. Und: Die Schilder waren zur Fahndung ausgeschrieben, weil sie vom letzten Eigentümer als unterschlagen gemeldet worden waren.

Leider war der beschriebene Wagen nicht mehr vor Ort, als die Streife wenig später dort eintraf. Auch der Zeuge, der die Mitteilung gemacht hatte, war weitergegangen und konnte keine Angaben zum Fahrer machen.

Die Polizei bittet unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 deshalb um Hinweise, wer mit dem Ford Edge gesehen wurde und/oder wo das Fahrzeug mit den entstempelten Kennzeichen jetzt steht. |cri

