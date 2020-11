Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201112-2: Radfahrer fuhr nach Unfall davon - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern wurde am Mittwoch (11. November) ein 13-jähriger Schüler leicht verletzt.

Der 13-Jährige fuhr gegen 07:30 Uhr auf dem Radweg der Bonnstraße in Richtung Nußallee. Dort musste er an einer Ampel warten. Als er bei Grünlicht die Straße überquerte und auf der anderen Straßenseite an einem anderen Radfahrer vorbeifuhr, machte dieser eine Drehbewegung, wodurch beide kollidierten. Der 13-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Der unbekannte zweite Radfahrer fuhr davon, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Der 13-Jährige begab sich nach dem Unfall mit seiner Mutter in ärztliche Behandlung. Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer liegen derzeit nicht vor. Aus dem Grund bittet das Verkehrskommissariat um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum gesuchten Radfahrer machen? Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

