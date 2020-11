Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201111-4: Rollerfahrer hatte Drogen genommen - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle trafen Polizeibeamte am Dienstagabend (10. November) auf einen 33-jährigen Rollerfahrer, der sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten muss.

Polizisten fiel gegen 23:45 Uhr ein weißer Roller in der Straße "Im Rauland" auf. Das Zweirad war auffallend laut und qualmte während der Fahrt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und dessen Fahrer stießen sie auf zahlreiche Ungereimtheiten. Der 33-Jährige Fahrer konnte keinerlei Ausweisdokumente vorlegen. Der Roller war nicht versichert und mit gestohlenen Kennzeichen ausgestattet. Darüber hinaus ergaben sich den Beamten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Beim 33-Jährigen fanden sie unter anderem Amphetamin und typische Utensilien, die für den Drogenkonsum genutzt werden. Die Beamten fuhren den Mann zu einer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (nh)

