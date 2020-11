Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201111-1: Rennradfahrer schwer verletzt - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Rennradfahrer stießen zusammen, kamen zu Fall und verletzten sich.

Die beiden Rennradfahrer im Alter von 75 und 79 Jahren waren am Dienstag (10. November) um 13:45 Uhr auf dem Feldweg des verlängerten Keldenicher Weges in Berzdorf unterwegs. Als der 79-Jährige an einem in gleicher Richtung gehenden Fußgänger (71) vorbeifahren wollte, nach links ausscherte und gegen seinen Trainingspartner (75) stieß, stürzten beide. Während der Sturz des 75-Jährigen mit leichten Verletzungen verhältnismäßig glimpflich ausging, konnte der 79-Jährige hingegen aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Nach der Erstversorgung in einem Rettungswagen kam er mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (bm)

