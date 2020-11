Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201110-3: Eigentümer vertrieb Mann aus Garage - Brühl

Rhein-Erft-Kreis

Ein 74-jähriger Brühler bemerkte einen Unbekannten in seiner Garage und sprach ihn an.

Der Senior blickte Montagabend (09. November) um 23:30 Uhr aus dem Fenster seines Hauses in der Straße "Am Krausen Baum". Dabei bemerkte er einen Unbekannten, der offenbar die geschlossene Garage geöffnet und diese dann betreten hatte. Der 74-Jährige öffnete das Fenster und sprach den dunkel gekleideten Mann an, der sofort die Flucht in Richtung Rodderweg / Max-Ernst-Gymnasium ergriff. Alarmierte Polizisten trafen den vom Senior beschriebenen Mann auf der Wittelsbacherstraße an. Der 31-Jährige, polizeibekannte Mann bestritt die Tat. Nach der Personalienaufnahme entließen ihn die Beamten. Er muss sich in der Folge in einer Vernehmung wegen versuchten Diebstahls bei der Kriminalpolizei zu den Vorwürfen äußern. (bm)

