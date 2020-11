Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201110-1: Fahrgast schlug auf Bahnfahrer ein - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis

Polizisten haben am Montagabend (09. November) einen stark alkoholisierten Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser zwei Bahnfahrer angegriffen hatte.

Ein 60-jähriger Bahnfahrer der Stadtbahnlinie 16 weckte gegen 20:00 Uhr an der Endhaltestelle Wesseling Mitte einen 40-jährigen Fahrgast, um ihn zu bitten, die Bahn zu verlassen. Als der 40-Jährige wach wurde, reagierte er aggressiv und beleidigte den Bahnfahrer. Nach erneuter Aufforderung, die Bahn zu verlassen, attackierte der Fahrgast den Bahnfahrer mit Schlägen, Tritten und Bissen. Ein weiterer Bahnfahrer (42), der mit seiner Bahn einfuhr, eilte seinem Kollegen zur Hilfe. Auch ihn griff der 40-Jährige an. Gemeinsam gelang es den beiden leicht verletzten Bahnfahrern, den Fahrgast festzuhalten und die Polizei zu verständigen. Auch gegenüber den Beamten zeigte der Mann keinerlei Respekt und setzte seine Schimpftiraden fort. Als die Polizisten ihn festnahmen und einem Polizeigewahrsam zuführten, leistete der 40-Jährige Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Ein durchgeführter Alkoholtest beim 40-Jährigen ergab einen Wert von 2,24 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Den Fahrgast erwarten diverse Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (nh)

