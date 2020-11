Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201109-1: Fünf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall - Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (09. November) sind bei einem Frontalzusammenstoß fünf Menschen zum Teil schwerstverletzt worden.

Ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr gegen 01:00 Uhr alleine auf der Landesstraße (L) 213 in Richtung Bergheim-Glessen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ihm eigenen Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit auf seiner Fahrspur das Auto eines 20-jährigen Mannes entgegen. Der 42-Jährige versuchte auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto des 20-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Der 20-jährige Autofahrer kam mit einem Rettungshubschrauber schwerstverletzt in eine Uniklinik. Sein Beifahrer (22) kam ebenfalls mit schwersten Verletzungen in eine Uniklinik. Ein weiterer Rettungshubschrauber flog einen weiteren Mitfahrer (22) in eine Uniklinik. Ein 21-jähriger Mitfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde beim Unfall leicht verletzt. Ihn fuhr ein Krankenwagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge stellten die Beamten sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da die Beamten im Fahrzeug des 20-Jährigen Bierflaschen fanden, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrer an. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die L 213 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 05:30 Uhr zwischen der Kreisstraße 25 und der Landesstraße 91 komplett gesperrt. (nh)

