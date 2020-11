Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person unter Alkoholeinfluss in Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Pkw-Fahrer mit fast drei Promille fährt in geparkte Fahrzeuge -

Ein 46-jähriger Mann aus Hürth befuhr mit seinem Pkw am Samstagabend (07. November) gegen 21:30 Uhr die Firmenichstraße. In Höhe der Hausnummer 59 touchierte er einen Pkw, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und fuhr wenige Meter weiter unter die Ladefläche eines ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellten Lkw. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung wurde der 46-Jährige mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da die eingesetzten Beamten in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch feststellten, wurde ein Atemtest mit einem Wert von 2,98 Promille durchgeführt. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nach ambulanter Behandlung wurde der Fahrer wieder entlassen. Der Gesamtschaden wurde von den Beamten auf 20.000,- Euro geschätzt. (jd)

