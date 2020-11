Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201107-1: Einbruch in Mobilfunkladen scheiterte - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung, da die Tatbegehung mit enormem Lärm verbunden war.

Unbekannte schlugen am Freitagmorgen (06. November) um 04:00 Uhr die Schaufensterverglasung eines Mobilfunkgeschäftes in der Kölnstraße (Fußgängerzone) ein. Dazu nutzten die Täter ein Brecheisen, welches Beamte am Tatort fanden. Da die Täter beim Einschlagen der Scheibe einen Alarm auslösten, ließen die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Der Einbruchsversuch war mit erheblichem Lärm verbunden. Bewohner der Fußgängerzone in der Kölnstraße, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

