POL-REK: 201106-3: Sitzgruppe in Brand gesetzt - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen zu einem Brandgeschehen an einem Café am Sandberg.

Die Mieter eines Hauses am Sandberg bemerkten am Donnerstag (05. November) gegen 22:20 Uhr Brandgeruch. An der Außengastronomie eines dort befindlichen Cafés sahen sie, dass eine hölzerne Sitzgruppe und ein Sichtschutz brannten. Mit einem Feuerlöscher gelang es den Bewohnern, den Brand selbst zu löschen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 mit ihnen in Verbindung zu setzen. (bm)

